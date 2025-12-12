В Одессе прогремел взрыв

Взрывы прогремели в Одессе на фоне воздушной тревоги в регионе, сообщил украинский телеканал «Общественное» .

«В Одессе слышны взрывы», — говорится в публикации.

Подробностей происшествия журналисты не рассказали.

Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту. В числе целей — объекты оборонной промышленности, военного управления и связи. Российские войска не наносят удары по социальной инфраструктуре и домам.

Вечером в пятницу, 12 декабря, стало известно, что нефтяной танкер Cenk T с грузом генераторов загорелся после взрыва в порту Одессы. Информация о возможных пострадавших не поступала. На месте работают аварийные службы.