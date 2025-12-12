В порту Одессы загорелся грузовой танкер с генераторами

Mash: загоревшийся в порту Одессы танкер был загружен генераторами

Нефтяной танкер Cenk T с грузом генераторов загорелся после взрыва в порту Одессы. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Сначала на судне произошел мощный взрыв, после чего начался масштабный пожар. Пламя продолжает полыхать, а на борту находятся дизельные, бензиновые и газовые генераторы.

Официально груз фирмы «АКСА» предназначался для поставки в соседнюю Румынию. При этом местные источники называют судно одним из объектов теневой энергетики Украины.

Предположительно, эти генераторы использовали для генерации и распространения электричества. Они снабжали энергией жилые районы, расположенные рядом с портом.

Информация о возможных пострадавших и причинах взрыва пока не поступала. Ситуацию на месте взяли под контроль аварийные службы.

Ранее в результате точных российских ударов в Одессе получили повреждения военные инфраструктурные объекты. По данным местных СМИ, в городе проблемы с электричеством и водоснабжением.