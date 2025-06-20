В Одессе после удара дронами начался пожар

Мощные взрывы прозвучали в Одессе. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр города Геннадий Труханов.

«В городе слышны мощные взрывы», — написал он.

В Одесской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения ударных беспилотников.

В Telegram-канале «Военкоры Русской Весны» сообщили, что российские военные нанесли удар по объекту противника ударными дронами «Герань». После этого началось сильное возгорание и поднялся большой столб дыма.

Также вечером и ночью ВС РФ ударили по объектам противника в Сумах и Харькове.

Массированный удар беспилотниками зафиксировали в Одессе в ночь на 10 июня. После этого на территории города произошли пожары.