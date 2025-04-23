В Одессе после прилетов начался сильный пожар

В Одессе прогремели взрывы и началось сильное возгорание. Об этом сообщило издание «Страна.ua».
Дроны-камикадзе незадолго до полуночи атаковали Одессу, послышались взрывы. Местные жители опубликовали в соцсетях фотографии с крупным возгоранием. Что именно стало целью ударов, неизвестно.
Мэр Одессы Геннадий Труханов подтвердил в своем Telegram-канале факт взрывов. Он предупредил горожан об опасности в Киевском районе.
Воздушная тревога в Одесской области действовала 22 апреля с 22:13 до 23:23. Председатель Одесской областной государственной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале сообщил об угрозе атаки беспилотниками. Дроны атаковали также Полтаву и Черноморск.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о взрыве на заводе «Мотор Сич» в Запорожье. Он попросил у США дополнительные ракеты для системы ПВО.
Подмосковные гольфисты выиграли две медали на международных соревнованиях
Не запрет — баланс. В Госдуме предложили ввести новые правила для школьных буфетов
Больницы Подмосковья получили свыше 20 аппаратов для рентгенов с начала года
Замглавы Чехова побывал на тренировке гимнасток в спортшколе «Витязь»
Команда из Чехова вышла в полуфинал Суперлиги чемпионата России по гандболу
Пропавшего во время экспедиции на необитаемый остров ученого нашли живым
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте