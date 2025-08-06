Число пострадавших от БПЛА в Горловке увеличилось до двух

Число жителей Горловки, получивших ранения из-за атаки беспилотника, увеличилось до двух человек. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр города Иван Приходько.

Украинские боевики попытались ударить по центру Горловки 6 августа. В результате ЧП ранения получила местная жительница, подробности о втором пострадавшем пока неизвестны.

Также из-за взрыва повредилось одно из домостроений.

Ночью средства противовоздушной обороны нейтрализовали над регионами 51 дрон ВСУ. С 23:00 до 05:30 беспилотники ликвидировали в Ростовской, Брянской, Воронежской и Орловской областями, а также в Крыму.

Под Ростовом-на-Дону из-за атаки БПЛА возникли перебои с электричеством. В результате почти 200 местных абонентов остались без света. Временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь уточнил, что обошлось без пострадавших.