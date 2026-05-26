Посол России в ФРГ Сергей Нечаев выразил разочарование из-за отсутствия реакции Берлина на гибель людей в Старобельске. Об этом сообщила пресс-служба диппредставительства.

Посол отметил, что российские военные никогда целенаправленно не бьют по объектам гражданской инфраструктуры. Он также напомнил, что обстрел Киева был возмездием за теракт в Старобельске, где погибли дети, студенты колледжа.

Дипломат «выразил разочарование, что в Федеральном правительстве ФРГ не нашли слов сочувствия жертвам ужасной трагедии, предпочтя умолчать об очередном преступлении боевиков ВСУ», сообщили в посольстве.

Ранее евродепутат от оппозиционной итальянской партии «Движение „5 звезд“» Данило Делла Валле осудил западных лидеров и СМИ за игнорирование теракта.