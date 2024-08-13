В областях, где ввели режим КТО, усилили меры по защите населения

Национальный антитеррористический комитет усилил меры безопасности для жителей регионов, в которых ввели режим КТО. Об этом сообщила пресс-служба НАК.
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