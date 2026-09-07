В новые школьные учебники по русскому языку включили страницы про бойцов СВО

Ямпольская: сведения о героях СВО включили в новые учебники по русскому языку

Сведения о героях специальной операции вошли в новые учебники русского языка для учащихся 10–11-х классов. Об этом РИА «Новости» сообщила советник президента России Елена Ямпольская.

«Сведения о героях СВО вошли и в разработанные единые государственные учебники по русскому языку для старших классов», — отметила она.

Единые учебники русского языка и литературы для 10–11-х классов должны поступить в российские школы с 1 сентября 2027 года, отмечал министр просвещения Сергей Кравцов.

Во вторник, 8 сентября, в стране впервые отметят День языков народов России. Памятную дату учредили в честь дня рождения поэта Расула Гамзатова.

Ранее в третье издание учебника истории России также внесли главы о нападении террористов на концертный зал «Крокус Сити Холл» и убийстве военного журналиста Владлена Татарского.