В Новосибирской области впервые объявили беспилотную опасность
РСЧС: в Новосибирской области впервые объявили беспилотную опасность
В Новосибирской области объявили режим беспилотной опасности. Об этом сообщил региональный канал системы РСЧС в «Максе».
Предупреждение действует с 21:45 (17:45 по московскому времени) 6 июля.
Жителей призвали по возможности оставаться дома и спрятаться в помещениях с капитальными стенами. Гражданам, находящимся на улице, порекомендовали направиться в ближайшее укрытие.
Это первое подобное предупреждение в Новосибирске.
Ранее губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что в регионе впервые сбили украинские БПЛА. В Минобороны заявили, что в ответ на усилившиеся атаки ВСУ по мирным городам усилят обстрелы объектов ВПК на территории Украины.