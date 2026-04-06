В Новороссийске ввели режим ЧС после атаки дронов ВСУ

В ночь на 6 апреля в Новороссийске на фоне атаки украинских беспилотников ввели режим ЧС, он продолжает действовать и сейчас. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в телеграм-канале.

Продолжаются работы по ликвидации последствий атаки ВСУ. Представители районных администраций ведут поквартирные обходы, они осмотрели 54 жилых помещения. По всем повреждениям составят акты оценки ущерба.

В Восточном районе повреждения получили 72 частных дома и пять многоквартирных. В одном из домовладений беспилотник повредил газовую трубу, в результате чего возникла утечка, газоснабжение пришлось временно перекрыть.

В Южном районе в четырех квартирах зафиксировали полную потерю имущества. Еще семь квартир получили повреждения в Центральном районе.

«С самого утра рабочими бригадами и управляющими компаниями велась расчистка территорий пострадавших объектов, уборка осколков, обломков бетона и кирпича», — добавил Кравченко.

Ранее стало известно, что в Голубой Бухте Геленджика также ввели режим ЧС из-за атаки ВСУ.