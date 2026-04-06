В Голубой Бухте Геленджика ввели режим ЧС из-за атаки ВСУ

В микрорайоне Голубая Бухта Геленджика ввели режим локальной чрезвычайной ситуации после ночной атаки беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил глава города Алексей Богодистов в MAX .

По его словам, комиссия по чрезвычайным ситуациям провела заседание и приняла решение о введении режима локальной ЧС в микрорайоне Голубая Бухта. Сформированная комиссия приступит к обходу домовладений для фиксации и описи всех повреждений уже сегодня.

Глава города уточнил, что жители, чье имущество пострадало от атаки, получат финансовую помощь. Специалисты уже начали обход домов, чтобы зафиксировать весь ущерб.

Прошедшей ночью Краснодарский край подвергся массированной атаке украинских дронов. Губернатор региона Вениамин Кондратьев рассказал, что сильнее всего пострадал Новороссийск — там пострадали десять человек, в том числе трое детей.