В Новороссийске приостановили работу транспорта до отмены угрозы БПЛА

В Новороссийске работу общественного транспорта остановили до отмены сигнала атаки БПЛА в целях безопасности. Об этом в телеграм-канале сообщил глава города Андрей Кравченко.

«Движение по маршрутам начнется сразу, как обстановка станет безопасной. Информация о работе общественного транспорта будет доведена дополнительно», — уточнил он.

До этого Кравченко сообщил, что в районе набережной от улицы Исаева до улицы Суворовской было перекрыто движение транспорта. В городе продолжил действовать сигнал беспилотной опасности.

Ранее оперштаб Краснодарского края сообщал, что обломки беспилотников ВСУ рухнули на коммерческое здание, шесть жилых домов и на территории стройплощадки в Новороссийске. Кроме того, фрагменты украинского БПЛА упали в поселке Волна. Пострадали несколько человек.