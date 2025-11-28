В Новороссийске при атаке БПЛА пострадали 34 многоэтажки и 48 частных домов

В Новороссийске продолжают устранять последствия атаки беспилотников, произошедшей 25 ноября. Как сообщил мэр Андрей Кравченко , на данный момент подтверждены повреждения в 34 многоквартирных домах и 48 частных домовладениях.

Комиссии из 13 рабочих групп ежедневно обходят пострадавшие объекты, фиксируют утрату имущества первой необходимости и проводят замеры для установки новых окон. Специалисты осмотрели уже 275 объектов, где проживает 701 человек.

Основной ущерб пришелся на фасады, балконы, стеклопакеты и внутреннюю отделку квартир. Все дома подключены к инженерным коммуникациям, восстановительные работы идут при поддержке местного бизнеса.

Наиболее серьезно пострадал Южный район. На улице Мурата Ахеджака повреждены более 200 квартир, пять — полностью. Управляющая компания займется ремонтом фасадов, остеклением подъездов и наиболее разрушенных квартир. На улице Южной пострадали 14 квартир и кровля — восстановление также обеспечит УК. На проспекте Дзержинского пострадали семь квартир. К восстановлению привлечен застройщик.

Кравченко 25 ноября опубликовал видео последствий ночной атаки украинских БПЛА. На кадрах, опубликованных в Telegram-канале мэра, — поврежденные многоэтажки и автомобили.