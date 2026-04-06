В Новороссийске 25 домов получили повреждения из-за атаки дронов

В результате атаки украинских БПЛА в Восточном и Южном районах Новороссийска пострадали 15 частных и 10 многоквартирных домов. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр города Андрей Кравченко.

После отмены угрозы атаки по адресам начались работы с участием экстренных служб. Глава города утром в понедельник лично осмотрел поврежденные объекты.

«Поговорил с главным врачом больницы о состоянии пациентов. Всего 10 человек получили травмы, двое обратились утром. Все находятся под пристальным вниманием специалистов, им оказывают необходимую помощь», — написал Кравченко.

Мэр Новороссийска уточнил, что на базе школ организовали пункты временного размещения, куда обратились два человека. Сейчас местные власти прорабатывают варианты для скорейшего восстановления поврежденных зданий.

«После обследования территорий службы совместно с управляющими компаниями приступят к уборке общественных пространств, районные администрации — к сбору документов и подомовым обходам для единовременных выплат», — добавил он.

Обломки сбитых беспилотников также обнаружили на территории предприятий, каких именно — неизвестно.