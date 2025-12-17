В Новгородской области запретили публиковать информацию о прилетах БПЛА

Губернатор Новгородской области Александр Дронов подписал указ об ограничениях на публикацию фотографий и видео о последствиях атак беспилотников в регионе. Документ опубликовали на сайте правовой информации .

Запрет коснулся информации, позволяющей определить тип беспилотника, место падения, траекторию полета и характер ущерба. Кроме того, жителям области нельзя разглашать сведения о расположении воинских частей, объектов военной и критической инфраструктуры.

Ответственность за мониторинг возложили на Комитет информационной политики Новгородской области и региональное управление МВД.

В общей сложности, по данным Минобороны, за минувшую ночь средства ПВО сбили 94 вражеских дрона. Больше всего целей — почти треть от общего количества — ликвидировали над Краснодарским краем.