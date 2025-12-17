Системы ПВО за ночь сбили в регионах более 90 беспилотников

Минобороны: в ночь на 17 декабря в регионах уничтожили 94 украинских дрона

Средства противовоздушной обороны ночью нейтрализовали над регионами 94 украинских беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Больше всего дронов ликвидировали над территорией Краснодарского края — там сбили 31 аппарат. В Ростовской области военные перехватили 22 БПЛА, в Воронежской — 10, в Саратовской — восемь, в Волгоградской — четыре, в Брянской — три. Также по восемь беспилотников поразили в акваториях Азовского и Черного морей.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале подтвердил информацию о налете дронов на регион. По его данным, обошлось без пострадавших.

Из-за беспилотников получил повреждения частный гараж, произошел пожар на линии электропередач одного из инфраструктурных объектов. Спасатели ликвидировали возгорание, добавил глава региона.

В ночь на 16 декабря над Россией уничтожили 83 дрона. Их сбили над Брянской, Калужской, Смоленской, Тверской областями, а также над Крымом и Московским регионом.