В Новгородской области сбили 25 беспилотников за ночь

Дронов: над Новгородской областью сбили 25 БПЛА за ночь

Силы противовоздушной обороны в течение ночи сбили 25 БПЛА противника в Новгородской области. Об этом на платформе « Макс » сообщил губернатор Александр Дронов.

«Сегодня над Новгородской областью сбили 25 БПЛА. Спасибо военным за работу», — написал он.

Дронов добавил, что при обнаружении обломков БПЛА жителям региона нельзя приближаться к ним — это опасно. В таких случаях необходимо звонить по телефону 112.

Всего в течение ночи военные ликвидировали 571 дрон дальнего радиуса действия над территорией России, сообщало Минобороны.

Также боевики ВСУ с помощью беспилотников атаковали склады маркетплейса Wildberries в населенном пункте Новосаратовка Всеволожского района Ленинградской области. Пострадали три человека, они находятся в состоянии средней тяжести, сообщал глава региона Александр Дрозденко.