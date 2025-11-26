В Норвегии обвинили Евросоюз в подрыве мирных инициатив

Одно из главных препятствий к миру на Украине — угрозы Евросоюза отправить туда воинский контингент. Об этом заявил в соцсети X профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

Так он прокомментировал статью Washington Examiner о планах ЕС разместить войска на территории Украины сразу после того, как она подпишет мирное соглашение.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас призвала не верить заявлениям о поражении Украины. Она добавила, что необходимо продолжать выделять деньги украинским властям и вооруженным силам, а самым очевидным механизмом назвала репарационный кредит за счет замороженных российских активов.