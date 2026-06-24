В Нижегородской области в результате атаки БПЛА погибли два человека

Два человека скончались в больнице после атаки украинских беспилотников на Нижегородскую область. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в телеграм-канале .

«С ночи отражается атака БПЛА на территорию Нижегородской области, <…> двое человек погибли, еще двое человек находятся в больнице», — написал глава региона.

Он отметил, что силы противовоздушной обороны ликвидировали 23 дрона. По предварительным данным, один промышленный объект получил повреждения от обломков БПЛА. Критических повреждений промышленной инфраструктуры не зафиксировали.

Ранее оперштаб Белгородской области сообщил, что один человек скончался на месте после атаки на хутор Приветный в Вейделевском округе. Также во время прилета пострадала женщина — получила слепое осколочное ранение спины. Ее отправили в Валуйскую ЦРБ, медики оказывают пациентке всю необходимую помощь.