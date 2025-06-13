Шесть взрывов прогремело над Симферополем

В ночь на 13 июня над Симферополем прогремели взрывы — система ПВО отработала по украинским беспилотникам. Об этом соощил Telegram-канал Shot .

По информации канала, над городом прогремело около шести взрывов примерно в 02:45. Очевидцы сообщили о ярких вспышках и звуках моторов в небе.

В местных пабликах симферопольцы делятся, что звуки взрывов очень громкие.

«Атака была массивная просто», — отметил один из комментаторов.

«Честно, я уже просто не понимаю, как Украина может обстреливать нас беспилотниками в то время, когда идет переговорный процесс! Киев, видимо, решил, что мирное урегулирование им совсем не нужно. Иначе бы они не ухудшали так ситуацию», — возмутился другой пользователь.

Средства противовоздушной обороны с вечера 11 июня нейтрализовали в регионах более 50 украинских беспилотников. Самую масштабную атаку отразили в Белгородской области — там уничтожили 41 дрон.