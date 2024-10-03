В НАТО заявили, что Россия не сможет помешать вступлению Украины

Рютте заявил, что у России нет права вето на вступление Украины в НАТО

У России нет права вето на вступление Украины в НАТО. Об этом сообщил новый генсек альянса Марк Рютте, его процитировало РИА «Новости» .

«Я думаю, что наступит день, когда Украина станет полноправным членом НАТО. Я хочу добавить, что если кто-то думает по-другому, то в этом вопросе у России нет права голоса и нет права вето», — заявил Рютте, выступая в Киеве.

При этом генсек повторил, что НАТО не может единолично разрешить Украине наносить удары дальнобойным западным оружием вглубь России и что такие решения должен принимать каждый член альянса в отдельности.

Визит Рютте на Украину стал первым после того, как он возглавил НАТО. Новый генсек заверил, что продолжит убеждать союзников помогать стране.