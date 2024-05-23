Польша изучит возможность уничтожения российских ракет над Украиной

Польские власти не исключили возможности применения собственных систем противовоздушной обороны для уничтожения российских ракет в небе над Украиной. Официальный представитель МИД страны Павел Вронский отметил, что пока нет решения по этому вопросу.

Речь идет о ракетах, которые могут попасть в Польшу, сообщило в своем Telegram-канале украинское издание «Страна.ua».

«Этот вопрос рассматривается с юридической и технической точек зрения, но никаких решений в этом деле нет», — заявил Вронский.

Он добавил, что украинские власти уже обращались к Варшаве с такой просьбой.

Обсуждения этой инициативы начались после того, как ракета ВС РФ якобы нарушила воздушное пространство Польши в марте 2024 года. Вронский только не вспомнил об украинской ракете, упавшей в деревне Пшеводув осенью 2022 года. Тогда погибли двое мирных жителей.

При этом министр исключил перенос польских систем ПВО на Украину.

Ранее старший научный сотрудник Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге заявил, что уничтожение российских ракет и дронов с территории натовских стран якобы не противоречат международному праву, это было бы «абсолютно легально».