В Нахабине родителям участника СВО Водопьянова передали звезду Героя России

Местную школу, где учился Водопьянов, назовут его именем.

«Мы гордимся нашими героями. Гордимся вашим сыном», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев во время церемонии вручения звезды.

Он добавил, что в Подмосковье дислоцируются легендарные дивизии и подразделения. Некоторые из них выделяются в отельный ранг — там особые задачи. В одном из таких подразделений служил Водопьянов.

«Там особый профессионализм, там те, кто всю свою жизнь посвящает защите Родины. Ваш сын Александр делал это достойно ради тех, кем он командовал, <…> и, самое главное, ради нашей страны. <…> Мы знаем, что жизнь такая штука, которая заключается в том, чтобы всегда достойно ее прожить. Достойно прожить — это делать добрые поступки, добрые дела. Совсем крошечные, маленькие и весомые. Ваш сын был героем», — подчеркнул Воробьев.

Водопьянов родился в 2001 году в семье военнослужащего и мечтал стать офицером. После гимназии он поступил в Московское высшее общевойсковое командное училище ВС РФ. Мужчина героически погиб на СВО при выполнении боевой задачи.

На прошлой неделе в Балашихе состоялась торжественная церемония открытия бюста Героя России Александра Потапова. Монумент создал скульптор Александр Ноздрин.