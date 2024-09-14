Бюст Героя России Александра Потапова открыли в Балашихе
Во Владимирском парке микрорайона Дзержинского города Балашиха состоялась торжественная церемония открытия бюста Героя России Александра Потапова. Это событие приурочено ко Дню города.
Оно собрало множество участников, среди которых глава городского округа Сергей Юров, командир дивизии Дмитрий Кузнецов, депутат Госдумы Вячеслав Фомичев, советник главы и социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Наталья Махонина, а также вдова героя Анастасия Потапова с дочерями, военнослужащие и товарищи Александра.
В своем выступлении Сергей Юров отметил важность сохранения памяти о подвиге Александра Потапова, подчеркнув его самоотверженность и героизм. «Саша отдал за нас с вами, за нашу родину самое дорогое, что у него было, — свою жизнь. Мы должны хранить память о его подвиге», — отметил глава округа.
Бюст был создан скульптором Александром Ноздриным из бронзы, а окончательный вариант согласовывала вдова героя. Анастасия Потапова выразила благодарность за поддержку и подчеркнула значимость таких мероприятий для семьи и будущих поколений.
Теперь бюст Александра Потапова станет важным символом мужества и отваги для жителей Балашихи, напоминая о его подвиге и служа примером для будущих поколений.
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