Бюст Героя России Александра Потапова открыли в Балашихе

Оно собрало множество участников, среди которых глава городского округа Сергей Юров, командир дивизии Дмитрий Кузнецов, депутат Госдумы Вячеслав Фомичев, советник главы и социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Наталья Махонина, а также вдова героя Анастасия Потапова с дочерями, военнослужащие и товарищи Александра.

В своем выступлении Сергей Юров отметил важность сохранения памяти о подвиге Александра Потапова, подчеркнув его самоотверженность и героизм. «Саша отдал за нас с вами, за нашу родину самое дорогое, что у него было, — свою жизнь. Мы должны хранить память о его подвиге», — отметил глава округа.

Бюст был создан скульптором Александром Ноздриным из бронзы, а окончательный вариант согласовывала вдова героя. Анастасия Потапова выразила благодарность за поддержку и подчеркнула значимость таких мероприятий для семьи и будущих поколений.

Теперь бюст Александра Потапова станет важным символом мужества и отваги для жителей Балашихи, напоминая о его подвиге и служа примером для будущих поколений.

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