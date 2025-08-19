В Москве открыли улицу имени генерала-лейтенанта Игоря Кириллова

В Москве появилась улица имени начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБ) Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» .

Улица Генерала Кириллова появилась на Рязанском проспекте, 2/1, к5С — рядом с этим местом, где его убили. В мероприятии приняли участие родные и близкие генерала, а также его сослуживцы и представители оборонных предприятий.

Кириллов погиб 17 декабря прошлого года в результате теракта на Рязанском проспекте в Москве: взрывное устройство заложили в самокат у подъезда дома. Вместе с ним погиб помощник военачальника. Следствие квалифицировало происшествие как теракт, убийство и незаконный оборот взрывчатки.

Исполнителя нападения Ахмаджона Курбонова задержали на следующий день. Он, по данным следствия, сообщил о своей вербовке украинскими спецслужбами.

На днях стало известно, что курировавшего троих обвиняемых в убийстве Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова объявили в международный розыск.