Система ПВО уничтожила 15 БПЛА на подлете к Москве

Система противовоздушной обороны уничтожила 15 беспилотников, летевших в направлении Москвы. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков». — уточнил градоначальник.

До этого Собянин сообщал, что силы противовоздушной обороны отразили атаку 19 беспилотников на подлете к Москве. Российские военные отражали атаку БПЛА ночью и утром 17 июня. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

Минобороны уточняло, что в ночь на 17 июня силы ПВО сбили 157 украинских беспилотников над регионами России. Российские военные уничтожила вражеские БПЛА над московским регионом, Крымом, Краснодарским краем, акваторией Черного моря и 12 областями.