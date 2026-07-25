В Московском регионе объявили ракетную опасность
РСЧС: в Московском регионе объявлена ракетная опасность
Режим ракетной опасности объявили в Московском регионе. Об этом сообщила служба оповещения РСЧС.
Жителям региона порекомендовали оставаться дома, не приближаться к окнам или пройти в укрытие.
«Если Вы находитесь на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге», — написали в сообщении.
Граждан предупредили о возможных перебоях в работе мобильного интернета. Также им напомнили, что недопустимо снимать на фото и видео вражеской техники и работы ПВО. При обнаружении БПЛА или их частей следует сообщить по телефону «112».
За прошедшую ночь над регионами России средства ПВО уничтожили 328 украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны.