В Московском регионе объявили ракетную опасность

Режим ракетной опасности объявили в Московском регионе. Об этом сообщила служба оповещения РСЧС .

Жителям региона порекомендовали оставаться дома, не приближаться к окнам или пройти в укрытие.

«Если Вы находитесь на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге», — написали в сообщении.

Граждан предупредили о возможных перебоях в работе мобильного интернета. Также им напомнили, что недопустимо снимать на фото и видео вражеской техники и работы ПВО. При обнаружении БПЛА или их частей следует сообщить по телефону «112».

За прошедшую ночь над регионами России средства ПВО уничтожили 328 украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны.