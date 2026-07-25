В Московском регионе объявили отбой ракетной опасности

На территории Московской области объявили отбой ракетной опасности. Об этом сообщила региональная служба оповещение РСЧС .

Режим предупреждения ввели в 15:35, сообщение о его отмене опубликовали в 16:04.

Во время ракетной опасности жителям рекомендовали оставаться дома, держаться подальше от окон или спрятаться в укрытии. Тем, кого предупреждение застало на улице, посоветовали укрыться в здании, подземном переходе или паркинге.

Экстренные службы предупредили, что съемка на фото и видео работы ПВО, БПЛА и их фрагментов запрещена. При обнаружении техники или ее фрагментов следует сообщить о них по телефону «112».