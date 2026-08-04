В Московской области объявили беспилотную опасность. Об этом сообщила РСЧС .

Жителям рекомендовали оставаться дома и не подходить к окнам. При необходимости следует пройти в укрытие.

Тем, кто находится на улице или в машине, советуют укрыться в здании, подземном переходе или паркинге. Возможны перебои с мобильным интернетом.

Запрещена съемка беспилотных летательных аппаратов и работы средств противовоздушной обороны. При обнаружении БПЛА или его частей необходимо сообщить по телефону «112».

Ранее пресс-служба Минобороны России сообщило, что за предыдущую ночь, 3 августа, силы противовоздушной обороны ликвидировали 131 украинский беспилотник над российскими регионами.