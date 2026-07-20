В Московской области объявили беспилотную опасность

Беспилотная опасность объявлена на территории Московской области. Об этом в «Максе» сообщила РСЧС.

Жителей предупредили, что необходимо по возможности оставаться дома, не приближаться к окнам или пройти в укрытие.

«Если Вы находитесь на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге», — написали в сообщении.

Мобильный интернет может работать с перебоями.

В службе подчеркнули, что снимать на фото и видео беспилотники и работу систем противовоздушной обороны строго запрещено. При обнаружении БПЛА или их частей следует сообщить по телефону «112».

Ранее пресс-служба Минобороны сообщила, что силы противовоздушной обороны ликвидировали за минувшую ночь 381 украинский беспилотник над российскими регионами. В Московской области вражеская техника нанесла удар по жилым объектам. Следственный комитет возбудил уголовное дело.