В Московской области объявили беспилотную опасность
РСЧС: в Московской области объявили беспилотную опасность
Беспилотная опасность объявлена на территории Московской области. Об этом в «Максе» сообщила РСЧС.
Жителей предупредили, что необходимо по возможности оставаться дома, не приближаться к окнам или пройти в укрытие.
«Если Вы находитесь на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге», — написали в сообщении.
Мобильный интернет может работать с перебоями.
В службе подчеркнули, что снимать на фото и видео беспилотники и работу систем противовоздушной обороны строго запрещено. При обнаружении БПЛА или их частей следует сообщить по телефону «112».
Ранее пресс-служба Минобороны сообщила, что силы противовоздушной обороны ликвидировали за минувшую ночь 381 украинский беспилотник над российскими регионами. В Московской области вражеская техника нанесла удар по жилым объектам. Следственный комитет возбудил уголовное дело.