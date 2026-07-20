Уголовное дело завели после атаки ВСУ на Московский регион

По факту теракта в связи с массированной атакой ВСУ на Московский регион возбудили уголовное дело. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко .

Речь идет об атаке в ночь на 20 июля 2026 года, в результате которой украинские беспилотники ударили по объектам гражданской инфраструктуры и жилым домам, пострадали мирные жители.

«Следственный комитет России даст полную уголовно-правовую оценку действиям украинских военнослужащих, совершивших очередные террористические акты против мирных граждан», — подчеркнула Петренко.

Утром 20 июля пресс-служба Домодедовской больницы сообщила о госпитализации шестерых раненых с минно-взрывными травмами разной степени тяжести после налета украинских БПЛА. Среди пострадавших — трое иностранцев.