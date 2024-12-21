В многоэтажку казанского ЖК «Манхэттен» влетел дрон «Лютый»

Shot: для атаки по многоэтажке ЖК «Манхэттен» в Казани применили дрон «Лютый»

ВСУ использовали беспилотник «Лютый» для атаки на многоэтажное здание ЖК «Манхэттен» в Казани. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Такие дроны, уточнили в публикации, производят по прототипу PD-2.

По высотке, по данным Shot, ударили два БПЛА, после чего начался пожар. Третий угодил в верхушку ЖК «Манхэттен», обломки четвертого рухнули на крышу пятиэтажки на улице Клары Цеткин.

По информации канала, дальность полета беспилотника «Лютый» составляет порядка тысячи километров. Он способен нести груз с боевой частью до 50 килограммов.

Минобороны уточняло, что атаку на Казань предприняли в три волны и с трех разных направлений. Дежурные средства ПВО уничтожили три украинских дрона, еще столько же подавили средства РЭБ.