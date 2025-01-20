В Минобороны сообщили о разминировании территории в районе Селидово

Саперы продолжают работу по разминированию освобожденного от ВСУ населенного пункта Селидово в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Военнослужащие инженерных подразделений группировки войск „Центр“ проводят разминирование освобожденного от украинских боевиков населенного пункта Селидово, а также дорог и объектов инфраструктуры от взрывоопасных предметов», — заявили в ведомстве.

Также в министерстве отметили, что в случае обнаружения неразорвавшихся боеприпасов специалисты оценивают обстановку и возможности извлечения опасного предмета. Если взрывчатку невозможно вытащить, то ее уничтожают на месте с помощью накладного снаряда.

Ранее командир взвода саперов Леонид Отдельнов рассказал, что украинские военные придумали новый способ минирования в Селидово. Они размещают на шкафах и тумбочках взрывчатку с динамиками, издающими звук мяуканья.