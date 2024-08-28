В Минобороны сообщили о ликвидации лагеря иностранных наемников в зоне СВО

Минобороны: в зоне СВО российские бойцы поразили лагерь иностранных наемников

Фото: РИА «Новости»

Военнослужащие ВС России в зоне специальной военной операции поразили лагерь, в котором располагались иностранные наемники, воюющие на стороне ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

В ведомстве добавили, что лагерь удалось ликвидировать оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок ВС России.

«Войска Вооруженных сил Российской Федерации поразили лагерь иностранных наемников, а также скопления живой силы и военной техники противника в 148 районах», — заявили в Минобороны.

Ранее российские военные обнаружили десантные катера ВСУ с личным составом, которые двигались в сторону Кинбурнской косы со стороны Очакова. Бойцы ВС России ударом ракеты уничтожили первую группу ВСУ. Затем в ходе стрелкового боя уничтожили остальную часть ДРГ.

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