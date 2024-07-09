В Минобороны рассказали, что кричат в радиоэфире иностранные наемники ВСУ

Минобороны: иностранные наемники на Украине в радиоэфире просят об эвакуации

Фото: РИА «Новости»

Иностранные наемники в рядах ВСУ кричат в радиоэфире о потерях и просят срочной эвакуации раненных в ходе боев. Об этом рассказало РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.

«Иногда попадаются иностранные подразделения типа британцев. <…> Как правило, они кричат о своих потерях, что „у нас есть раненые, нужна срочная эвакуация“», — рассказал оператор мобильного пункта поиска и определения радиосетей с позывным Горыныч.

В Минобороны добавили, что ВСУ не всегда следят за чистотой эфира и могут используют сотовую связь. Радиоразведка перехватывает такие разговоры врага и может даже вычислить геопозицию говорящих. Во время одной из таких бесед военный умоляет прислать подкрепление. Он говорит, что «людей мало» и просит прислать «опытных, нормальных».

Ранее российские бойцы испытали на поле боя роботизированный дрон-камикадзе «Скорпион-М». Благодаря роботу-беспилотнику, военные захватили несколько украинских опорных пунктов.

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