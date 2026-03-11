В Минобороны раскрыли детали атаки ВСУ по компрессорной станции «Русская»

Десять дронов ВСУ пытались поразить компрессорную станцию «Русская» на Кубани

Компрессорная станция «Русская» в Краснодарском крае подверглась атаке 10 украинских беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

«В ночь на 11 марта киевский режим в целях остановки поставок газа европейским потребителям предпринял очередную атаку с применением ударных БПЛА самолетного типа по инфраструктуре компрессорной станции „Русская“ в населенном пункте Гай-Кодзор», — указали в ведомстве.

Четыре БПЛА сбили средства российских зенитных ракетных войск, два перехватила истребительная авиация, три уничтожили расчеты мобильных огневых групп. Еще один беспилотник сбили над компрессорной станцией днем 11 марта.

При попытке атаки станции «Береговая» Украина использовала 14 ударных дронов самолетного типа. Благодаря действиям средств ПВО и РЭБ ущерб объекту противник не нанес.

В пресс-службе «Газпрома» ранее сообщили, что за последние две недели ВСУ 12 раз атаковали российские объекты, поставляющие газ.

По данным Минобороны, украинские боевики пытаются сорвать его отправку европейским потребителям. В Кремле назвали такие действия тревожными и безответственными.