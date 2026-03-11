В Кремле высказались о попытках ВСУ атаковать КС «Русская» и «Береговая»

Песков назвал тревожными новости об атаках ВСУ на КС «Русская» и «Береговая»

Попытки Украины атаковать станции «Русская» и «Береговая» беспилотниками являются проявлением безответственности. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он напомнил, что компрессорные станции обеспечивают работу «Турецкого потока» и «Голубого потока».

«Новости о попытках нанести удары дронами <…> — это очень тревожная информация», — привело слова пресс-секретаря российского лидера РИА «Новости».

Российские спецслужбы, напомнил Песков, располагали данными о планируемых диверсиях. Действия ВСУ в очередной раз подчеркнули сущность киевского режима.

«Особенно безответственными подобные действия киевского режима можно назвать на фоне назревающего энергетического кризиса в глобальном масштабе», — подчеркнул представитель Кремля.

За две недели произошло 12 попыток атак на объекты, поставляющие газ на «Голубой» и «Турецкий» потоки.