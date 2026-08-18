Минобороны: освобождение Красноподолья открывает прямой выход к Доброполью в ДНР

Освобождение российскими военными населенного пункта Красноподолье в ДНР открывает прямой выход к крупному узлу обороны ВСУ — Доброполью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что взятое под контроль село находится от Доброполья на расстоянии трех километров.



«Освобождение открывает подразделениям прямой выход к крупному узлу обороны ВСУ. Потеря населенного пункта лишает противника возможности удерживать оборону на южных подступах к Доброполью, существенно осложняет положение на направлении», — подчеркнули в Минобороны.

Об освобождении Красноподолья стало известно ранее во вторник, 18 августа. Во взятии села отличились военнослужащие отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й, входящей в состав группировки войск «Центр».

Днем ранее российские бойцы поразили два сухогруза в Николаеве и Одессе.