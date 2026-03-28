Интерес западных наемников к участию в украинском конфликте на стороне ВСУ снизился, ведь они осознали, что получить пулю в лоб вполне реально. Об этом РИА «Новости» заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По словам дипломата, в начале украинского конфликта среди наемников ВСУ преобладали выходцы из европейских стран. В спецоперации на стороне Украины активно участвовали британцы, поляки, прибалты, ирландцы и бойцы из Грузинского национального легиона*. В боевые подразделения Украины также добровольно вступали правые националисты из Европы.

«На сегодняшний день произошла определенная трансформация, отток наемников из западных стран», — отметил Мирошник.

Наемники осознали, что конфликт на Украине — высокой интенсивности. Они смогут получить не только боевой опыт, но и пулю в лоб. Кроме того, ВСУ достаточно часто стали пускать наемников в расход, поэтому желание у боевиков сражаться против России сильно поубавилось.

Ранее португальский блогер Жоау Пальма Куаресма выяснил, что иностранные наемники участвовали в боях за Суджу. По его словам, об этом ему рассказали местные жители, но он и сам видел надписи на английском языке, оставленные бойцами в городе.

* Запрещенная в России террористическая организация