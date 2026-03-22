Блогер Куаресма: иностранные надписи в Судже говорят об участии наемников в ВСУ

Масштабные разрушения гражданской инфраструктуры в Судже Курской области и надписи на английском языке, найденные в городе, выдали присутствие иностранных наемников. Об этом РИА «Новости» рассказал португальский блогер Жоау Пальма Куаресма, побывавший на месте.

Он признался, что его поразили оставленные военными слова на иностранном языке, которые он назвал прямым доказательством участия наемников в боевых действиях. По словам блогера, об этом же говорят местные жители, которые рассказали о массовых убийствах мирного населения.

Жоау отметил, что для воссоздания картины происходившего достаточно просто пройти по улицам. Уровень разрушений настолько велик, что позволяет буквально представить себе ход событий, подчеркнул португалец.

Ранее в Курской области на автодороге возле села Большое Солдатское ночью при атаке украинского БПЛА погиб гражданин Сент-Киттс и Невис. В момент атаки он был за рулем автомобиля, направлявшегося в сторону Суджи.