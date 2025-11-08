Зеленский потребовал распространить санкции на всю российскую энергетику

Западу необходимо ввести санкции на всю энергетическую отрасль России. С таким требованием выступил украинский лидер Владимир Зеленский после ночного удара российских войск.

Он подчеркнул, что принятых сейчас мер недостаточно и необходимо усилить давление, чтобы полностью лишить Россию средств на продолжение специальной военной операции.

«До сих пор не под санкциями атомная энергетика России, до сих пор российский военно-промышленный комплекс получает западную микроэлектронику, больше давления должно быть по торговле нефтью и газом», — заявил Зеленский.

Украинский лидер добавил, что европейским лидерам необходимо, наконец, принять решение по российским замороженным активам.

«На каждый удар Москвы по энергетике должен быть санкционный ответ», — резюмировал Зеленский.

Ранее он заявил, что российские войска в ночь на субботу, 8 ноября, нанесли удар из более чем 450 беспилотников и 45 ракет по объектам украинской энергетики.

По данным Министерства обороны России, целями ударов были военно-промышленные предприятия Украины. В ведомстве заявили, что это стало ответом на теракты украинских боевиков против гражданских объектов на территории страны.