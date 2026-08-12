Мирошник: восторг от ударов ВСУ по Новороссийску говорит о взращенном неонацизме

Восторг в украинских социальных сетях от ударов боевиков ВСУ по гражданским объектам в Новороссийске стал свидетельством взращенного неонацизма. На это в телеграм-канале указал посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

По его словам, украинские аккаунты начали распространять кадры атакованных дронами гражданских объектов, включая жилые дома, коммерческую застройку и автостоянку.

«Нацистское сообщество восхищается разрушением гражданских объектов и убийством мирных жителей. Ни одного фото или видео пораженных военных целей. Одним словом, сообщество взращенного неонацизма», — отметил дипломат.

Украинские БПЛА нанесли удар по Новороссийску в ночь на 12 августа. В результате террористической атаки погиб восьмилетний ребенок. Также пострадали 19 человек, из них 12 отправили на лечение в местные больницы.