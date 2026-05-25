В МИД России сообщили о начале ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве

МИД России заявил о начале ударов по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киеве. Соответствующее заявление опубликовали на сайте российского внешнеполитического ведомства .

В министерстве сообщили, что Вооруженные силы России приступают к «последовательному нанесению системных ударов» по объектам украинского ВПК в Киеве. Речь идет о предприятиях, связанных с проектированием, производством и подготовкой к применению беспилотников, а также о центрах принятия решений и командных пунктах.

Кроме того, российская сторона предупредила иностранных граждан, включая сотрудников дипломатических миссий и международных организаций, о необходимости покинуть Киев. Жителям украинской столицы рекомендовали избегать районов, где расположены объекты военной и административной инфраструктуры.

В МИД объяснили решение атакой ВСУ на колледж и общежитие Луганского государственного педагогического университета в Старобельске, произошедшей в ночь на 22 мая.