Мирошник: в зоне СВО с начала года наблюдается рост гибели мирного населения

С начала года наблюдается рост числа жертв среди мирного населения в зоне проведения спецоперации. Это связано с наращиванием поставок западного оружия. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на брифинг посла МИД России по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника.

«С начала года мы наблюдаем тенденцию к увеличению числа жертв среди гражданского населения, которое гибнет или получает увечья в результате ударов, наносимых вооруженными формированиями Украины по гражданским сооружениям и инфраструктуре с применением все более мощного и взрывоопасного вооружения», — сообщил посол.

Он связал это с тем, что ВСУ стали получать больше западного вооружения и используют его для намеренных ударов по гражданскому населению.

Ранее бывший советник Пентагона рассказал, с какой целью украинские войска убивают мирных жителей.