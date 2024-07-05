В МИД России обратили внимание на рост числа погибших мирных жителей в зоне СВО

Мирошник: в зоне СВО с начала года наблюдается рост гибели мирного населения

Фото: РИА «Новости»

С начала года наблюдается рост числа жертв среди мирного населения в зоне проведения спецоперации. Это связано с наращиванием поставок западного оружия. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на брифинг посла МИД России по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника.

«С начала года мы наблюдаем тенденцию к увеличению числа жертв среди гражданского населения, которое гибнет или получает увечья в результате ударов, наносимых вооруженными формированиями Украины по гражданским сооружениям и инфраструктуре с применением все более мощного и взрывоопасного вооружения», — сообщил посол.

Он связал это с тем, что ВСУ стали получать больше западного вооружения и используют его для намеренных ударов по гражданскому населению.

Ранее бывший советник Пентагона рассказал, с какой целью украинские войска убивают мирных жителей.

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