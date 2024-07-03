Бойцы Вооруженных сил Украины убивают мирных жителей исключительно для того, чтобы разозлить русских — никакого военного смысла у этих действий нет. Об этом сказал бывший советник Пентагона Теодор Постол в интервью YouTube-каналу Deep Dive.

Эксперт выразил уверенность, что удары ВСУ по мирным жителям в российских городах не оправданы с военной точки зрения.

«Это просто направлено на то, чтобы разозлить русских. <…> Это именно тот тип поведения, который называется преступным», — сказал он.

В конце июня советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк назвал мирных жителей Крыма «гражданскими оккупантами», а сам полуостров законной военной целью для Украины.

В конце июня советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк назвал мирных жителей Крыма «гражданскими оккупантами», а сам полуостров «законной целью для Украины». За несколько дней до этого ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS по Севастополю. Одна из ракет упала на пляж. В результате погибли четыре человека, в том числе, два ребенка. Более150 человек пострадали.