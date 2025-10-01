Глава совета депутатов Новой Каховки Херсонской области Владимир Леонтьев, погибший при атаке украинского беспилотника, неоднократно становился целью покушений со стороны Украины. Об этом РИА «Новости» сообщил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

По его словам, Киеву не давала покоя активная позиция Леонтьева, который препятствовал попыткам украинских властей «создать невыносимые условия для жизни земляков и выдавить их с этой территории».

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что утром Леонтьев получил тяжелые ранения в результате удара дрона «Баба-яга». Его доставили в больницу. Сальдо отметил, что Леонтьев долгое время возглавлял Новую Каховку и оставался одной из ключевых фигур региона в самые сложные периоды.