Глава совета депутатов Новой Каховки погиб из-за атаки ВСУ

Председатель совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев погиб в результате атаки дрона ВСУ. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале .

«С великой скорбью сообщаю, что Владимир Павлович Леонтьев скончался в больнице от полученных ранений. Врачи боролись до последнего, но спасти его не удалось», — добавил глава региона.

Сальдо уточнил, что Леонтьев получил травмы в результате удара украинского дрона «Баба-яга». Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Глава Херсонщины назвал Леонтьева хорошо известным человеком не только в Новой Каховке, но и во всей области. Долгое время он возглавлял город и вел местных жителей за собой во времена самых тяжелых испытаний.

Прошедшей ночью дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили 20 беспилотников ВСУ над регионами России, сообщило Минобороны.