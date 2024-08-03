Новое заявление главы управления разведки Украины Кирилла Буданова об атаке на Крымский мост — терроризм в чистом виде. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью «Известиям» .

«Удивляет то, что он обозначил сроки — несколько месяцев. Не является ли это частью предвыборной кампании в США, в ходе которой должны быть представлены убедительные доказательства „достижений“ Белого дома?» — поинтересовалась дипломат.

По ее мнению, американские власти таким образом просто спишут очередную пару миллиардов долларов. Тут же она с иронией добавила, что Штаты на Украине ничего не могут построить: ни мостов, ни демократии.

Крымский мост уже был атакован дважды — в октябре 2022-го и июле 2023 года. В первый раз подрыв устроили с помощью грузовика, начиненного взрывчаткой.

После этого возник крупный пожар, обрушились два автомобильных пролета моста. Несколько человек погибли.

Спустя несколько месяцев по мосту ударили два беспилотных катера, тогда разрушился один автомобильный пролет. Снова не обошлось без жертв среди мирного населения. СБУ признала ответственность за атаку.

Ранее российские бойцы отразили массированную атаку на переправу: сбили 10 оперативно-тактических ракет ATACMS.

