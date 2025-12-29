ВСУ предприняли попытку атаковать резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области с серьезным намерением подорвать переговорный процесс. Об этом РИА «Новости» заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко.

«То, что произошло сегодня, — это серьезная попытка подорвать переговорный процесс, еще больше затруднить достижение мира», — сказал он.

Грушко отметил, что на провокацию ВСУ поступит соответствующая реакция, в том числе и в контексте формулирования российской позиции по возможной формуле мира.

Замглавы МИД добавил, что киевский режим пытается препятствовать мирным инициативам под действием западных кураторов, особенно британских.

Он обратил внимание, что подобные провокации для Украины стали обычной практикой. Как только переговорный процесс вступает в деликатную фазу поиска решений, украинские власти пытаются не дать сформироваться условиям для достижения мира, резюмировал Грушко.

Президент Владимир Путин в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом сообщил ему об атаке БПЛА. Главу Белого дома шокировало это сообщение, он отметил, что изменит подход к работе с Владимиром Зеленским.