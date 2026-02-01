В Мариуполе шестилетний ребенок погиб при атаке ВСУ

В воскресенье, 1 февраля, в поселке Сартана городского округа Мариуполь при атаке беспилотников ВСУ погибли два человека. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в телеграм-канале.

От удара дронов разрушились три жилых дома. Жертвой агрессии киевского режима стали женщина 1991 года рождения и мальчик 2020 года рождения.

«Приношу глубокие соболезнования родным и близким погибших», — написал Пушилин.

Пострадал еще один ребенок 2018 года рождения. Мальчику оказывают медицинскую помощь.

Ранее стало известно, что силы ПВО за минувшую ночь сбили 21 украинский дрон в небе над российскими регионами. Большую часть — 14 БПЛА — ликвидировали над Белгородской областью.